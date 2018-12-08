РИАМО - 8 дек. В эти выходные вестибюли станции метро Москвы «Тушинская» будут поочередно закрываться для ремонта в 23:00, здесь проведут работы по ремонту пассажирской зоны, сообщается на сайте столичной подземки.

«С 8 до 10 декабря изменен режим работы вестибюлей станции «Тушинская». В эти дни они будут поочередно закрываться в 23:00 для ремонта пассажирской зоны», - говорится в сообщении.

С 23:00 субботы и до открытия метрополитена 9 декабря для пассажиров будет закрыт вестибюль №2 станции «Тушинская» (выход к железнодорожной платформе «Тушино»). Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположным вестибюлем.

С 23:00 9 декабря и до открытия метрополитена 10 декабря для ремонта будет закрыт вестибюль №1 (выход к Волоколамскому шоссе). Противоположный вестибюль будет работать на вход и выход до 01:00.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать маршруты. Узнать о других ограничениях на станциях, связанных с ремонтом, можно на официальном сайте метрополитена в разделе «График ремонтов», - заключается на сайте.