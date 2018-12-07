РИАМО - 7 дек. Москвичи совершили более 4 миллионов поездок на велосипедах городского велопроката, а количество сезонных абонементов выросло в 1,5 раза, сообщается на Едином транспортном портале столицы.

«Всего в 2018 году горожане воспользовались велопрокатом 4,249 миллиона раз – это практически два раза больше, чем в 2017 году (2,4 миллиона). Система городского велопроката насчитывает сегодня 430 станций и 4,12 тысячи велосипедов. Пользователи совершили более 4 миллионов поездок, а количество приобретенных сезонных абонементов увеличилось в 1,5 раза», - говорится в сообщении.

В этом году горожане проявляли особый интерес к велопрокату и с удовольствием им пользовались. На сегодняшний день велопрокат не только прочно вошел в жизнь москвичей, но и стал полноценной частью транспортной системы города.

Пилотный проект электровелопроката, запущенный в августе 2016 года оказался очень популярным у москвичей. В конце сезона 2018 года система «Велобайк» представила новое поколение этого вида транспорта. В этом году были доступны новые станции в районе Красная Пресня – Спортивная, вблизи крупных жилых районов, международного делового центра, многофункционального транспортно–пересадочного узла, недалеко от набережных.

Система городского велопроката начала работать в Москве в 2013 году: тогда работало всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Каждый год к сети добавляют по 50 станций и 500 велосипедов.