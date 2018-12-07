РИАМО - 7 дек. В Москве в Центре оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии на базе клинической больницы имени Спасокукоцкого провели более 2 тысяч операций, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

На базе городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого с 2014 года работает Центр оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии.

«Сегодня здесь выполнено уже более 2 тысяч операций под руководством главного внештатного специалиста уролога департамента здравоохранения Москвы, руководителя Центра Дмитрия Пушкаря», – отмечается в сообщении.

Медики Центра оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии обладают всеми возможностями для проведения самых сложных, в том числе реконструктивных оперативных вмешательств на органах мочеполовой системы с применением роботической техники.

«В своем выступлении в рамках XVII Ассамблеи «Здоровье Москвы» Дмитрий Пушкарь подчеркнул, что Центр оснащен роботическим комплексом da Vinci, предназначенным для расширения возможностей хирурга. Робот имеет четыре руки-манипулятора, которыми управляет хирург, следя за ходом операции на специальном экране в 3D изображении, что обеспечивает максимальную точность при выполнении операции», – уточняется в материале.

Пушкарь добавил, что операционная бригада Центра по оценкам зарубежных коллег входит в тройку лидеров среди 15 мировых клиник, проводивших онлайн-операции при помощи роботов.

Помимо этого, в медучреждении оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии реализуется «Московская роботическая программа».

«Специалистами разработана уникальная программа подготовки роботических хирургов, а также планируется публикация атласа робот-ассистированной радикальной простатэктомии», – заключается в материале.

Пятого и 6 декабря в «Экспоцентре» прошла XVII Ассамблея «Здоровье Москвы». В мероприятии приняли участие более 3 тысяч специалистов из различных областей медицины и здравоохранения. В 2018 году была значительно расширена научная и выставочная программа, были продемонстрированы достижения московской медицины.