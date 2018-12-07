РИАМО - 7 дек. В следующем году в столичном велопрокате число велосипедов увеличится до 5,12 тысячи, а количество станций – до 530, сообщается на Едином транспортном портале столицы.

«В 2019 году планируется увеличить количество станций до 530, а число велосипедов – до 5,12 тысячи. Сервисы будут действовать в новых районах Москвы: Марьине, Лефортове, Капотне, Дмитровском, Западном Дегунино, Очаково-Матвеевском и Алтуфьевском», - говорится в сообщении.

Также пилотный проект электровелопроката, запущенный в августе 2016 года оказался очень популярным у москвичей. В конце сезона 2018 года система «Велобайк» представила новое поколение этого вида транспорта. В этом году были доступны новые станции в районе Красная Пресня – Спортивная, вблизи крупных жилых районов, международного делового центра, многофункционального транспортно–пересадочного узла, недалеко от набережных.

Все велосипеды оборудованы системой pedal assist – электрический мотор велосипеда включается автоматически при нажатии на педаль: чем быстрее крутить педали, тем сильнее мотор будет «помогать».

Максимальная скорость на электробайке составляет около 25 километров в час, дальность поездки на одном заряде – около 35 километров. Также электровелосипед можно использовать как обычный велосипед – передвигаться с помощью педалей.