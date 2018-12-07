РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи на улице Советской открыли новогоднюю тематическую ярмарку «Зима в Подмосковье», на ней представлены продукты питания и елочные игрушки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня (7 декабря – ред.) в микрорайоне Железнодорожный мы открыли новогоднюю тематическую ярмарку. Такие ярмарки выходного дня и сезонные будут проходить в течение декабря и января в крупных микрорайонах города – Южный, Заря и других. Жители ценами довольны», – сказала начальник отдела разрешительной системы управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации горокруга Жанна Дмитренко.

Она добавила, что на новогодней ярмарке представят продукты питания – мясные изделия, рыбу, консервы, фрукты, овощи производителей из Московской, Белгородской, Владимирской, Рязанской областей. Также ремесленные товары, елочные игрушки и украшения ручной работы, русские народные поделки, изделия из шерсти ручной работы и многое другое.

Для жителей города ярмарка будет работать до 30 декабря. Всего в декабре 2018 года в Балашихе проведут около 10 ярмарок и 26 елочных базаров в стиле «Зима в Подмосковье».