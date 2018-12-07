РИАМО – 7 дек. Первая в мире лаборатория аэротакси заработала в пятницу в инновационном центре «Сколково», специалисты рассмотрят все аспекты работы летающей машины на территории города и разработают необходимую документацию для придания статуса новому виду транспорта, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Площадки взлета, зарядка-подзарядка, ремонт, подъезды, отъезды, коридоры полетов — будем изучать все эти вопросы. Проектные предложения есть, но они пока не реализованы, будем тестировать, смотреть, как это работает, при необходимости менять, чтобы потом эту технологию можно было тиражировать», — сказал вице-президент и сити-менеджер фонда «Сколково» Максим Шейфель.

Как отмечает издание, на торжественном открытии собравшимся продемонстрировали полет прототипа аэротакси. Организаторы сразу сообщили присутствующим, что подъем электролета над землей будет зависеть от погоды. Аппарат, который поднялся в небо, был мини-копией аэротакси. Однако полет вышел неудачным.

Предполагается, что по окончании успешных испытаний аэротакси будут меньше зависеть от погодных условий. В перспективе летающие машины смогут перевозить людей над наукоградом и вылетать за его территорию.

«Это эволюционный процесс — сперва аэротакси будет летать без людей, потом с пилотом, потом в зависимости от законодательных изменений будет осуществляться перевозка людей. Когда появилось беспилотное такси «Яндекса», с начала разговоров об этом до момента, когда на нем прокатился Дмитрий Медведев, прошло три-пять лет. Здесь примерно такой же горизонт», — отметил собеседник агентства.

Помимо этого, лаборатория будет разрабатывать законодательные инициативы, чтобы придать правовой статус современному виду транспорта, а также заниматься согласованием правил его движения.

«Прототип аэротакси разработала компания Bartini, которая входит в число участников международного отраслевого инкубатора аэротакси McFly.aero. Разработанные образцы летательных аппаратов способны будут совершать вертикальные взлет и посадку на любой горизонтальной поверхности, развивать скорость до 300 километров в час, подниматься на высоту до 900 метров и совершать перелеты длиной до 150 километров. Поместиться в различных моделях аэротакси могут два или четыре человека», - уточняется в материале.