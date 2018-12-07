РИАМО - 7 дек. Тверской суд Москвы арестовал экс-главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова до 6 февраля, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 7 декабря 2018 года в отношении Сергея Федотова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 6 февраля 2019 года», - сказал собеседник агентства.

В июне 2017 года Федотов уже был осужден по делу о мошенничестве. Тогда Мещанский суд столицы признал его виновным по той же и приговорил к 1,5 годам колонии общего режима.