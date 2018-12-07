РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Во дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы в пятницу прошел показ фильма «Кислота», на котором присутствовали жители разных возрастов со всей Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В показе приняли участие министр культуры Московской области Нармин Ширалиева, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Я счастлива, что мы сегодня (7 декабря – ред.) пробуем новый формат, он напрямую связан с кино. Чаще мы встречаемся на театральных площадках, в музеях, что является историей для избранных. Кинематограф – искусство массовое. Я это почувствовала здесь, в Люберцах, на арене Дворца спорта. Именно так надо смотреть кино. Прелесть кино в том, что мы его пересматриваем в разные периоды жизни. Я желаю фильму «Кислота» именно такой жизни», – сказала Ширалиева.

Она пояснила, что этот показ проходит в рамках фестиваля, который проводит министерство культуры Московской области «Точка зрения. Молодежный показ».

«Это значит, мы не только смотрим кино, но и разговариваем после просмотра. Нам очень важно, что скажет молодая аудитория. Мы с вами пробуем формат, который нам предлагает Росмолодежь – «Диалог на равных» – когда исполнительная власть встречается с молодежью напрямую. Для меня это ценнейшая практика. В культуре должна быть обратная связь, иначе смысла в этом нет. Да у нас есть соцсети, где мы можем общаться, но там я не вижу глаз, не слышу интонации», – подчеркнула Ширалиева.

Она пояснила, что история в фильме «Кислота» про взаимоотношения отцов и детей, у них вроде все благополучно, но они не слышат друг друга.

«Это социальное кино – оно показывает общество в узловых болевых моментах. Мне кажется, что задача кинематографа помогать решать эти проблемы. Мы хотим, чтобы эта картина вышла на широкую аудиторию», – добавила Ширалиева.

По словам продюсера картины Сабины Еремеевой, для всей съемочной группы такой формат – полная неожиданность.

«И то, что Нармин Ширалиева рискнула пригласить наш очень смелый фильм, который сняла молодая команда. Нам очень важно, как его воспримут молодые жители», – заключила Еремеева.

Фильм «Кислота» – это режиссерский дебют актера Александра Горчилина. Он повествует о сегодняшнем поколении молодых людей, живущих в полном комфорте в эру социальных сетей. Новый открытый мир без границ усложняет задачу выбора и самоопределения: кем быть и кого любить.

Фильм получил приз за лучший дебют на престижном российском кинофестивале «Кинотавр».