РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. В подмосковной Балашихе на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской установили световую стеклянную инсталляцию из объемных каркасных цифр «2019» высотой 2,5 метра, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Мы установили объемную световую конструкцию в виде цифр наступающего 2019 года на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской. Высота новогодней инсталляции достигает 2,5 метров. Внутри и около этого арт-объекта можно пофотографироваться или просто погулять», – сказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Она добавила, что также декоративной подсветкой украсили фонарные столбы на проспекте Ленина и улицах Заречной, Советской и Некрасовой. Но это лишь часть праздничного оформления Балашихи.

К Новому году и Рождеству в горокруге также смонтировали большую елку на площади у здания администрации в микрорайоне Железнодорожный. В ближайшее время начнется установка архитектурной подсветки – гирлянды-паутинки на деревьях.

Новогоднее оформление Балашихи завершат до 15 декабря. В рамках подготовки к празднованию Нового года все предприятия и организации города украсят фасады зданий и прилегающую территорию. Дворовые территории будут украшать управляющие компании.

Всего в городе установят около 300 новогодних елок. Также по городу размесят 45 больших рекламных щитов с поздравлениями. Муниципалитет украсят в едином красно-белом стиле, утвержденном в Московской области.