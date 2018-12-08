РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В подмосковных Люберцах в субботу пройдет турнир по жиму штанги весом в 50 килограммов лежа.

Турнир пройдет по адресу: городской округ Люберцы, поселение Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №23. В 11:00 состоится взвешивание спортсменов, в 12:00 турнир стартует. Участвовать могут спортсмены в весовых категориях: до 80 килограммов, до 100 килограммов и свыше 100 килограммов.

Спортсмены должны будут поднять ее наибольшее количество раз.