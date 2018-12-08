РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В садовом некоммерческом товариществе «Ручеек» Люберец в субботу пройдут выборы легитимного председателя.

Принято решение о проведении в субботу собрания членов СНТ по избранию легитимного председателя и единого органа правления. После формирования органа правления и достижения компромисса между сторонами конфликта будет оказано дальнейшее содействие в решении имеющихся вопросов.

В СНТ «Ручеек», где находятся 1,3 тысячи участков, в 2018 году обострился внутренний конфликт, повлекший к расколу членов СНТ на две группы. Возникшие разногласия препятствуют проведению работ по газо- и электроснабжению СНТ. Сложившаяся ситуация спровоцировала многочисленные обращения граждан в органы власти.

В целях нивелирования социального напряжения в ноябре провели совещание с представителями обеих сторон конфликта при участии представителей правоохранительных и надзорных структур. В текущем году в СНТ администрацией округа построена подъездная дорога, обустроено место для сбора твердых бытовых отходов, оказывается содействие в газификации. В 2019 году запланировано проведение освещения подъездных дорог.