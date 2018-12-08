РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В подмосковных Люберцах чемпион России по дзюдо Владислав Бернецкий и чемпион России по джиу-джитсу Артем Петухов в субботу проведут тренировку для школьников в рамках акции ОНФ «Зарядка с чемпионом».

В субботу в Люберцах в спортклубе «Гроза» состоится мероприятие в рамках всероссийской акции ОНФ «Зарядка с чемпионом». Участниками «Зарядки с чемпионом» станут школьники.

Популяризация здорового и активного образа жизни является неотъемлемой частью общественной работы регионального отделения ОНФ в Московской области. К мероприятиям подключились титулованные звезды российского спорта.

Владислав Бернецкий – мастер спорта по дзюдо, чемпион России по дзюдо, мастер спорта по самбо, бронзовый призер Кубка мира по самбо, 3-кратный чемпион мира. Артем Петухов – мастер спорта по самбо, мастер спорта по джиу-джитсу, чемпион России по джиу-джитсу и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, мастер спорта международного класса по борьбе «грэпплинг».