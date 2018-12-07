РИАМО - 7 дек. С начала 2018 года на аттракционах Московской области Гостехнадзор выявил порядка 44 нарушений, техосмотр прошли порядка 30 тысяч единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин подвел предварительные итоги деятельности управления Гостехнадзора за 2018 год.

«В нашем регионе на регистрационном учете сегодня состоит около 900 аттракционов. К весеннему сезону эксплуатации аттракционов ожидается значительное увеличение их количества, в том числе и в связи с расширением перечня поднадзорных аттракционов, определенных Техническим регламентом ЕвразЭС», - сказал Разин.

Он обратил особое внимание на правонарушения, выявленные в этом году при эксплуатации аттракционов.

«В ходе проверок выявлено 44 административных правонарушений в области эксплуатации аттракционов. Технический осмотр прошли порядка 30 тысяч единиц техники. В ходе рейдовых мероприятий составлено около 5,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях. Сумма штрафов будет озвучена в конце года», - отметил Разин.

По его словам, в 2018 году специалисты провели множество профилактических операции, таких как «Снегоход», «Аттракцион», «Мотовездеход», «Безопасная карусель» и «Трактор».