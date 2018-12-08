РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В семи медицинских учреждениях подмосковного Подольска в субботу пройдет заключительная в 2018 году диспансеризация, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Заключительный Единый день диспансеризации (в 2018 году - ред.) будет проведен в Подольске 8 декабря. Он состоится в следующих семи медицинских организациях: в Подольской городской поликлинике №1; Подольской городской больнице №2;

Подольской городской клинической больнице №3; Климовской городской больнице №2; Климовской центральной городской больнице; Подольской и Львовской районных больницах», – говорится в сообщении.

На диспансеризацию приглашаются жители 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годов рождения, прикрепленные для медицинского обслуживания к вышеперечисленным медицинским организациям.

В Подольске с февраля по ноябрь 2018 года было проведено 10 Единых дней диспансеризации. Обследование прошли более 3 тысяч человек. Помимо этого, за 11 месяцев текущего года диспансеризацию в медицинских учреждениях прошли свыше 52,7 тысячи человек.