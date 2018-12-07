РИАМО - 7 дек. С начала года в Московской области было выдано около 12 тысяч удостоверений тракториста-машиниста, по сравнению с прошлым годом число экзаменов увеличилось на 14%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин подвел предварительные итоги деятельности управления Гостехнадзора за 2018 год.

«В течение года было заменено 8 тысяч удостоверений тракториста-машиниста, проведено около 25 тысяч экзаменов, а успешно сдавшим экзамены выдано около 12 тысяч удостоверений тракториста-машиниста, по сравнению с 2017 годом количество экзаменов увеличилось на 14%»,- сказал Разин.

По его словам, количество образовательных учреждений, к которым сотрудники отдела приема экзаменов выезжали для принятия экзамена, также увеличилось и сегодня составляет 95.