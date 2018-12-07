РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил коллектив инженерной школы №6 с юбилеем, образовательному учреждению исполнилось 80 лет, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Начав свою историю в 1938 году на пустыре города Люберцы, пережив годы Великой Отечественной войны, когда в стенах школы формировались воинские части, а мальчишки-старшеклассники уходили на фронт, сегодня ваша школа под руководством Александра Игнатьева стала одним из передовых учреждений Московской области! От всей души желаю коллективу процветания, успехов, новых открытий и побед!» – сказал Ружицкий.

Благодарственными письмами и грамотами главы округа были отмечены педагоги школы. Также глава вручил Александру Игнатьеву сертификат на приобретение оборудования для кабинета технологии.

Школа №6 открылась 4 декабря 1938 года. В настоящее время в ней обучаются 604 человека. За годы своего существования школу окончили более 5 тысяч выпускников, из них более 300 медалистов.

Инженерная школа №6 реализует программы на основе интеграции базового и дополнительного образования с приоритетным направлением подготовки обучающихся к поступлению в техникумы для освоения рабочих профессий и технические вузы для освоения инженерных специальностей.