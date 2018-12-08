РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 дек. В подмосковных Люберцах в субботу состоится международный спортивный фестиваль «Яркая юность – дружба навеки!», говорится в сообщении пресс-службы оргокомитета фестиваля.

«Международный фестиваль национальных видов спорта «Яркая юность – дружба навеки!» состоится 8 декабря во Дворце спорта «Триумф» Люберец в 12:00. Он посвящен Дню Героев Отечества», – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдут открытый турнир по самбо, состязания по вингчун и кикбоксингу, зрелищная программа детского коллектива по спортивной акробатике из города Орел.

Любой желающий сможет проявить себя в специальном комплексе «Звезда Славы», в основе которого лежат перспективные технологии раскрытия физического и интеллектуального потенциала личности. Каждый час на арене будут проходить показательные выступления спортивных и художественных коллективов.

«Важной задачей фестиваля станет объединение межрегиональных клубов арт-спорта в «Союз клубов арт-спорта Русского мира» как основы новой социокультурной платформы, призванной улучшить активность взаимодействия соотечественников и их вовлеченность в новый формат спортивно-оздоровительного движения», – отмечается в материале.

Организаторами фестиваля выступили «Парк Героев», глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, Союз национальных и неолимпийских видов спорта России и Московский областной совет ветеранов.

«Приходите на фестиваль, и мы вместе узнаем имена новых чемпионов, которые примут из рук Героев Советского Союза и России заслуженные награды 9 декабря в Государственном кремлевском дворце Москвы и станут участниками концерта «Здравствуй, страна героев!», – заключается в материале.