РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В поселении Томилино подмосковных Люберец в субботу состоится последний в сезоне–2018 турнир по зимнему автоманеврированию, сообщается в группе спортивно-технического клуба «Люберцы».

«Уважаемые любители, поклонники и профессионалы автоспорта, приглашаем вас на закрытие сезона–2018. Отметим первый снег и лед экстремальной ездой на автослаломе СТК «Люберцы» и подготовимся к грядущему сезону. К участию допускаются любые легковые автомобили в исправном техническом состоянии на зимней резине», – говорится в сообщении.

В турнире будет несколько зачетных классов: передний привод, задний привод, полный привод и моно. После награждения будут бесплатные свободные заезды в порядке живой очереди для всех желающих.

Турнир стартует в 12:00, регистрация участников на месте пройдет с 11:00. Вход для зрителей бесплатный, стоимость участия одного пилота – 700 рублей.

Мероприятие пройдет при поддержке спорткомитета администрации городского округа по адресу: поселение Томилино, 1-й километр Рязанского шоссе, территория котельной №2. Также можно ввести в поиск навигатора «Спортивно-технический клуб «Люберцы».