РИАМО - 7 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена поддерживать греческий народ вне зависимости от ситуации в Греции, сообщает Газета.ru.

Президент пояснил, что Российская Федерация всегда поддерживала независимость Греции и проживающих в ней людей.

«И будем это делать дальше вне зависимости от того, трудные времена переживает греческий народ или процветает», — отметил Путин.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отметил, что позиция страны в отношении России не поменялась под давлением третьих стран.

С визитом в Москве побывал греческий премьер. Он провел переговоры с Путиным.