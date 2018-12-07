РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. При Общественной палате подмосковного Красногорска создадут рабочую группу, которая займется вопросами внедрения в муниципалитете раздельного сбора мусора, сообщил председатель ОП горокруга Владимир Тонкоев.

В пятницу во Дворце культуры «Подмосковье» провели круглый стол, посвященный внедрению в горокруге с 1 января 2019 года раздельного сбора отходов. В обсуждении темы приняли участие представители администрации и совета депутатов муниципалитета, управляющих компаний, дачных кооперативов, общественники, а также представители Рузского регионального оператора.

«Сегодня (7 декабря – ред.) за круглым столом собрались представители разных организаций, у которых одна цель – внедрить программу раздельного сбора мусора в Красногорске. Предлагаю по результатами встречи создать рабочую группу при Общественной палате, которая будет заниматься этим вопросом», – сказал Тонкоев.

Он отметил, что цель участников встречи – добиться, чтобы жители разделяли мусор, а региональный оператор добросовестно выполнял свои обязанности по его вывозу.

«Раньше в Красногорске не было инфраструктуры, которая показала бы жителям, что они не зря завели два мусорных ведра. С 1 января региональный оператор станет гарантом прозрачности и честности системы вывоза мусора. За синими и серыми контейнерами будут приезжать разные машины», – сказала представитель Рузского регоператора в Красногорске Анна Архипова.

Она пояснила, что в синие контейнеры оператор будет просить жителей складывать мусор, подлежащий переработке, в серые – остальной.

«Мусор из серого контейнера будем сортировать в мусороперерабатывающем комплексе. С 1 января захоранивать вторсырье на мусорных полигонах будет невозможно», – подчеркнула Архипова.

Участники круглого стола также обсудили вопросы, которые чаще всего возникают у жителей в связи с переходом на новую систему сбора и вывоза мусора. Экоактивисты поделились опытом, как управляющие компании могут зарабатывать, сдавая вторсырье на переработку.