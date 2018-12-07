РИАМО - 7 дек. Новый продукт представил для своих клиентов банк «Возрождение», это дебетовая #непростокарта с уникальным набором опций, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«В линейке карт банка «Возрождение» появился совершенно новый продукт – премиальная дебетовая MasterCard Platinum карта #непростокарта с уникальным набором опций. С новой картой можно ежемесячно возвращать до 5 тысяч рублей от покупок, бесплатно снимать наличные в сторонних банкоматах и получать процент на остаток, размещая денежные средства на накопительном счете», - говорится в сообщении.

Помимо преимуществ от банка «Возрождение», тем, у кого есть #непростокарта, доступна программа привилегий MasterCard. Оформить карту может любой клиент в возрасте от 18 лет, причем самостоятельно выбрав один из трех оригинальных дизайнов карты.

#непростокарта относится к премиальной категории Platinum, ее основные преимущества: CashBack до 5%, бесплатное снятие наличных до 50 тысяч рублей в месяц в банкоматах других банков по всему миру и бесплатные переводы на карты любого банка до 25 тысяч рублей в месяц.

«Повышенный CashBack в размере 5% держателям карты предоставляется за покупки в категориях «Кафе, рестораны, фастфуд», «Аптеки», а также «АЗС». На все остальные покупки начисляется CashBack в размере 1%», - уточняется в материале.

Помимо CashBack и снятия денежных средств без комиссии в банкоматах, #непростокарта позволяет увеличивать доход за счет размещения средств на накопительном счете, процент на остаток по которому составляет 5% годовых при размещении средств даже на один день.

Карта обслуживается бесплатно при выполнении одного из условий: совершения покупок на сумму от 20 тысяч рублей в месяц, либо среднемесячном остатке на счете от 30 тысяч рублей, либо при одновременном среднемесячном остатке от 20 тысяч рублей и совершении покупок на сумму от 15 тысяч рублей в месяц. В других случаях комиссия составит 199 рублей в месяц.

«Держателям #непростокарты также доступна программа привилегий MasterCard «Бесценные города» со скидками у партнеров MasterCard, которые доходят до 30%», - подчеркивается в сообщении.

Подробнее о возможностях карты и условиях ее открытия можно узнать на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» — «Банковские карты» и по телефону: 8-800-755-00-05 (бесплатно по России).