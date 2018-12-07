РИАМО – 7 дек. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл, которые сейчас находятся в столичном СИЗО «Бутырка», прислали ответы на письмо редактора Радио «Комсомольская правда».

В письме журналист спросил, как Мамаев и Кокорины планируют бороться дальше и готовы ли публично раскаяться. Однако арестованные обошли эти вопросы стороной. Александр Кокорин прислал лаконичный ответ.

«Да, все нормально», — написал он журналисту.

Младший Кокорин в своем ответе воззвал к совести тех, на кого он напал. Бодрее и одновременно грустнее всего было письмо Мамаева, который как будто смирился с ситуацией.

«Дальше планируем сидеть и ждать свободы. Все рано или поздно закончится», - написал футболист.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Футболистам предъявили обвинения в побоях и хулиганстве. На этой неделе Тверской суд Москвы продлил спортсменам арест до 8 февраля. Таким образом, они встретят Новый год в СИЗО.