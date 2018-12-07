РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая компания МУП «СЕЗ» с 1 января 2019 года закроет кассы, в которых можно было оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии, сообщается в группе МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 января 2019 года МУП «СЕЗ» уже не сможет принимать оплату за жилищно-коммунальные услуги в кассах на участках управляющей организации по адресам: улица Ленина, 5 и проспект 50-летия Октября, 15Б. С этой даты платежи по единым платежным документам, сформированным в декабре 2018 года, можно будет произвести через кассы и платежные сервисы коммерческих банков и ООО «МосОблЕИРЦ» с комиссией», – говорится в сообщении.

Оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии можно в кассах МУП «СЕЗ» до 30 декабря 2018 года включительно. В предпраздничные дни расчетно-кассовые центры МУП «СЕЗ» работают без перерыва по графику: в субботу, 29 декабря, с 08:00 до 18:00; воскресенье, 30 декабря, с 09:00 до 15:00.