РИАМО - 7 дек. В управлении Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области на учете находятся более 90 тысяч единиц самоходных машин и прицепов, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин подвел предварительные итоги деятельности управления Гостехнадзора за 2018 год.

«В настоящее время в Московской области состоит на учете почти 92 тысячи единиц самоходных машин и прицепов к ним. В этом году проведено более 17 тысяч регистрационных действий», - сказал Разин.

Он также отметил, что Гостехнадзор зарегистрировал в этом году уже более 8,5 тысяч вновь приобретенных самоходных машин. Помимо этого, были сняты с учета около 7 тысяч единиц техники.