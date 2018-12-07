РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В микрорайоне Кузнечики Подольска завершили строительство поликлиники на 850 посещений в смену, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

«В горокруге Подольск на территории нового жилого квартала в границах улиц 43-й Армии и Кирова в микрорайоне Кузнечики завершилось строительство комплексной поликлиники с пропускной способностью 850 посещений в смену. Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию», – сказал министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Согласно проекту, здание объекта включает два блока: пятиэтажный для размещения взрослой поликлиники на 600 посещений в смену и трехэтажный для детского населения на 250 посещений в смену. Поликлиническое учреждение предназначено для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи населению. Общая площадь данного объекта здравоохранения составляет свыше 12 тысяч квадратных метров.

Строительство поликлинического учреждения осуществлено в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств регионального бюджета. Заказчик – министерство строительного комплекса Московской области, генеральный подрядчик – ООО «Триумф». На прилегающей территории обустроено парковочное пространство на 119 автомобилей.