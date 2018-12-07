РИАМО - 7 дек. В десяти муниципалитетах Подмосковья завершается ремонт в помещениях, которые станут первыми профессиональными коворкингами, центры создаются за счет частных средств и на субсидии регионального правительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Как отметил заместитель председателя подмосковного правительства Денис Буцаев, предприниматели могли компенсировать часть своих затрат на устройство коворкингов при соответствии ряду критериев.

«Каждый субъект малого и среднего предпринимательства мог получить субсидию в сумме 7,5 миллионов рублей, которую можно направить на проведение строительных или ремонтных работ в коворкингах, приобретение оборудования, мебели, компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения, на покрытие арендных и коммунальных платежей», - сказал Буцаев.

Получателями субсидии стали не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. В числе требований конкурсного отбора: обязательное наличие бизнес-плана и финансовой модели центра, соответствие стандарту, разработанному для профессиональных коворкингов Московской области, наличие в проекте создания центра обязательства по функционированию не менее пяти лет.

«Для многих коворкинг-центров концепция разрабатывалась совместно с командой дизайн-завода «Флакон» и архитектурного бюро «Панаком». Мы планируем, что скоро во многих коворкингах закончится ремонт и мы их торжественно откроем», - добавил Буцаев.

В городских округах Рошаль и Электросталь в коворкинг-центрах разместятся начинающие предприниматели и молодежные объединения, во Фрязине будут обучать гостиничному бизнесу, а в Солнечногорском районе - обучать IT-специалистов, дизайнеров и юристов.

В Клину профессиональный коворкинг посвящен индустрии красоты: там заработают курсы по парикмахерскому искусству, маникюру, педикюру. В Ленинском районе центр будет выпускать специалистов по проведению праздников, в Коломне — объединит субъекты малого и среднего предпринимательства, которые занимаются историческим наследием, культурой и туризмом. В Зарайске будут готовить профессиональных экскурсоводов.

На территории бывшей фабрики господ Морозовых в Орехово-Зуеве появится креативный кластер для модельеров, специалистов рекламы, дизайна и журналистов. Коворкинг в Сергиевом Посаде планируется открыть для маркетологов, копирайтеров, психологов, коучеров и программистов.