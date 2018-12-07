РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. В подмосковной Балашихе прошел VI Московский областной форум «Сильное. Здоровое. Чистое», на нем обсудили вопросы информирования жителей о переходе на раздельный сбор мусора и установки контейнеров, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В мероприятии приняли участие представители Общественной палаты Московской области, администрации муниципалитета, управляющих компаний. На нем также обсудили порядок взаимодействия, правильного обращения с отходами, график вывоза мусора и формирование тарифа на его вывоз. Участники форума посетили несколько объектов в Балашихе, включая новую площадку по раздельному сбору отходов в жилом комплексе «Акварели».

«Контейнерная площадка в этом жилом комплексе является показательной. Есть сетка с яркой наклейкой, стоят серый и синий контейнеры для разного типа отходов. Самое важное, чтобы вторсырье не попадало на полигоны. У нас запрет на полигонное размещение бумаги, алюминия, пластика – всего, что может пойти на переработку», – сказала председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области, сомодератор форума Елена Гришина.

Она добавила, что пока, к сожалению, на сегодняшний день не все дворы оснащены такими площадками по раздельному сбору отходов. Новая система серый-синий бак – правильная. Однако наклейки должны быть еще более яркими, чтобы людям было нагляднее и удобнее правильно разделять отходы.

По словам Гришиной, новая система по раздельному сбору отходов, которая будет введена с 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, будет еще корректироваться.

Она также отметила, что работа форума нацелена на конструктивный диалог и честные ответы на вопросы жителей.

Установку контейнерных площадок по раздельному сбору мусора в Балашихе планируют начать после 20 декабря. Заменять контейнеры будут по согласованию с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК. Всего в Балашихе появится порядка 3,6 тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов.