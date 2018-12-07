РИАМО - 7 дек. Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест правозащитника Льва Пономарева и изменил наказание, снизив срок административного ареста, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

77-летнего Льва Пономарева обвиняют в призывах к участию в несогласованной акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Акция проводилась в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и дела «Сети». Его признали виновным по статье 20.2 КоАП «Повторное нарушение порядка проведения акции».

«В Мосгорсуде рассмотрены жалобы на постановление судьи Тверского суда в отношении Льва Пономарева. Суд изменил постановление в части срока назначенного наказания, снизив срок административного ареста до 16 суток. В остальной части постановление суда, в том числе и в части квалификации деяния, оставлено без изменения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, суд установил, что вид назначенного наказания согласуется с предупредительными целями наказания, кроме того, нет сведений о наличии заболеваний, которые препятствуют назначению наказания в виде административного ареста.

«Вопреки доводам заявителей жалоб, доказательства признаны судом относимыми и допустимыми, доказательства составлены с соблюдением требований КоАП РФ. Как указано в решении суда, оглашенном в открытом заседании, доводы стороны защиты не содержали правовых аргументов, влекущих отмену решения», - заключил собеседник.