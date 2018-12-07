РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 дек. Депутат Мособлдумы Максимович выделил более 600 тысяч рублей на приобретение 27 игровых элементов для детских площадок, которые установили на территории детского сада №21 «Незабудка», сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках исполнения наказов избирателей из специализированного фонда выделил денежные средства в размере 610 тысяч рублей на приобретение детских игровых площадок для муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №21 «Незабудка» по адресу: улица Литейная, 19. На денежные средства приобрели 27 игровых элементов, среди них подвесные крылатые качели и карусели, качалки с изображением животных и сказочных персонажей, творческие и креативные горки, ворота для игры в футбол и баскетбол, а также шведская стенка для спортивного уголка, которую установят будущей весной (2019 года – ред.)», – говорится в сообщении.

Также на площадках появились фигурные песочницы, уличные детские домики, игровые конструкции и развивающие макеты, с помощью которых легко овладеть навыками сложения и вычитания. А для будущих исследований и открытий открыли и метеостанцию. Малыши могут попробовать свои силы на турниках, освоить детскую полосу препятствий, состоящую из различных дуг и лабиринтов.

Помощник парламентария Александр Елехин проверил качество закупленных и установленных детских игровых элементов.

«Все выполнено качественно, согласно требованиям СанПиНа», – отметил Елехин.