РИАМО - 7 дек. На станции «Верхние котлы» Московского центрального кольца, поезд сбил мужчину, пострадавший остался жив, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МЖД.

«По предварительной информации, пешеход, нарушая правила безопасного поведения на железной дороге, оказался на путях на остановочном пункте «Верхние Котлы» МЦК. Машинист «Ласточки» применил экстренное торможение. Человек остался жив, на место была вызвана «скорая». Ситуация не повлияла на график движения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для безопасного пересечения железной дороги на «Верхних Котлах», как и на всех остановочных пунктах МЦК, построены разноуровневые пешеходные переходы – тоннели и мосты.

«Призываем людей соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге», - заключил собеседник.

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