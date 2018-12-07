РИАМО - 7 дек. В 2018 году самый активный пользователь столичного велопроката купил доступ «Безопасный сезон. 60 минут» и совершил более 2,5 тысяч поездок, сообщается на Едином транспортном портале столицы.

«Двенадцать миллионов километров – общий пробег всех поездок за сезон-2018. 2 505 поездок совершил самый активный пользователь, который в этом сезоне впервые зарегистрировался и купил доступ «Безопасный сезон. 60 минут» со страховкой», - говорится в сообщении.

Также 7,9 тысячи километров – рекорд по общему пробегу поездок одного пользователя, а самый популярный велосипед №5266 взяли в прокат 1,66 тысячи раз. Велосипед №5365 проехал за сезон 5 040 километров.

На 263 станциях побывал пользователь с доступом «Безопасный сезон». Велосипед под номером 5 173 был на 386 станциях.

«Такое динамичное увеличение показателей – следствие развития сети велопроката, расширения адресов и преумножения количества доступных велосипедов», - уточняется на сайте.

Система городского велопроката начала работать в Москве в 2013 году: тогда работало всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Каждый год к сети добавляют по 50 станций и 500 велосипедов.