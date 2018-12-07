РИАМО - 7 дек. На станции «Минская» столичной подземки пожилой мужчина споткнулся и упал под прибывающий поезд, от полученных травм пассажир скончался, сообщил РИАМО в пятницу пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 17:33 на станции метро «Минская» Солнцевской линии московского метро произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 60-летний москвич по собственной неосторожности споткнулся и упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд», - сказал Мышляев.

По его словам, заметив данную ситуацию, машинист электропоезда применил экстренное торможение. Дежурившие на платформе полицейские незамедлительно вызвали наряд медицинской помощи.

«Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи была констатирована смерть потерпевшего с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью», - сказал Мышляев.

Он добавил, что в 17:36 было снято напряжение с жесткого пути для извлечения тела из-под поезда. В 18:20 тело погибшего достали, после подали напряжение и восстановили движение поездов.

«Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение произошло по собственной неосторожности пассажира: пассажир, стоя на краю платформы, пошатнулся и упал под прибывающий электропоезд», - сказал Мышляев.

Он отметил, что информация об инциденте направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Заказан видеообзор с камеры наблюдения, проводится проверка.

«Все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Солнцевской линии», - заключил Мышляев.