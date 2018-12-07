РИАМО - 7 дек. Московский парк «Сокольники» этой зимой украсят святящиеся фигуры балерины и Щелкунчика, а также 220-метровая композиция «Стиляги», сообщил журналистам в пятницу директор парка Андрей Лапшин.

«Вся программа парка больше будет ориентирована на классику. На центральной клумбе парка мы увидим балерину, Щелкунчика - в виде большого светящегося арт-объекта», - сказал Лапшин.

Он добавил, что в «Сокольниках» также будет установлено более 100 метров инсталляции «Неоновое небо» и 220-метровая композиция «Стиляги» в виде неба и танцующих пар.

Ранее Лапшин сообщил, что в парке «Сокольники» появится «собака-обнималка» - большая грелка в виде хаски, а также «костровые точки», на которых можно пожарить сосиски.