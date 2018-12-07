РИАМО - 7 дек. В Московском областном учебном центре в пятницу состоялась защита дипломных проектов выпускников двух потоков программы профессиональной переподготовки «Проектная деятельность в органах государственной власти и органов местного самоуправления».

Программа была разработана и реализована Московским областным учебным центром совместно с РАНХиГС. Обучение прошли более 50 чиновников из различных министерств и ведомств Подмосковья.

Программа профессиональной переподготовки «Проектная деятельность в органах государственной власти и органах местного самоуправления» направлена на обновление знаний и совершенствование навыков в области применения методов проектного управления в системе государственного и муниципального управления.

Цель программы – повысить уровень компетентности государственных и муниципальных служащих и специалистов, вовлекаемых в проектную деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подготовить их к самостоятельному осуществлению эффективной проектной деятельности.

Для диплома выпускники подготовили командные проекты, среди которых были проекты по созданию центра поддержки фермерского бизнеса, сокращению количества очередников на получение жилья, внедрению системы взаимодействия учебных заведений с предприятиями, обеспечению жителей чистой водой и другие.

Работы рассматривала итоговая аттестационная комиссия под председательством заместителя председателя комитета по конкурентной политике Московской области Светланы Журавлевой.

Всего с начала 2018 года обучение в Московском областном учебном центре прошли более 8,2 тысячи человек. Среди самых востребованных программ: «Государственное и муниципальное управление», «SMM-менеджер: эффективное освещение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в социальных сетях», «Инфографика, визуализация и эффектная презентация данных».

В текущем году в Московском областном учебном центре стартовала программа профессиональной переподготовки «Деловой английский язык». Запущена первая полностью дистанционная программа «Деловой русский язык для государственных и муниципальных служащих», обучение по которой прошли почти 300 человек. Кроме того, состоялось шесть зарубежных стажировок в Нидерланды, Сингапур, Германию по направлениям: ЖКХ, здравоохранение, образование, спорт.