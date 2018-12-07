РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 дек. В 2019 году доходная часть бюджета Котельников составит 1,5 миллиарда рублей, сообщается на официальной странице управления финансов администрации городского округа в Instagram.

В пятницу депутаты городского округа Котельники приняли в окончательном чтении закон «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджет города является социально ориентированным и направлен на достижение показателей приоритетных проектов.

«Доходная часть бюджета на 2019 год запланирована на уровне 1,5 миллиардов рублей, на 2020 и 2021 годы – 1,4 миллиарда рублей. В числе ключевых источников пополнения бюджета остаются налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на совокупный доход и аренда земли. Расходы бюджета составят 1,6 миллиарда рублей в 2019 году, 1,4 миллиарда рублей в 2020 году и 1,5 миллиарда рублей – в 2021 году», – отмечается в сообщении.

Бюджет города – главный финансовый документ, в котором определены основные статьи доходов и расходов города на определенный период. Бюджет городского округа Котельники Московской области на 2019-2021 годы был сформирован на основе главных задач и приоритетов бюджетной политики города, в числе которых создание условий и инфраструктуры для роста экономики, привлечения инвестиций, а также повышения качества жизни жителей города.