РИАМО - 7 дек. В Российской государственной детской библиотеке в Москве прошла презентация уникальных экологических сказок про хранимиров на шрифте Брайля, экообразовательный проект «Хранимиры» стартовал по инициативе Минэкологии Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В мероприятии приняли участие заслуженная артистка России, председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Диана Гурцкая, советник губернатора Московской области Александр Коган, журналисты, издатели и дети.

«Сейчас есть аудиосистемы, и тактильные комнаты, но мне именно шрифт Брайля открыл тот путь, по которому я иду. На нем я прочитала первое слово. Книги на Брайле необходимы, чтобы самому ощутить, самому прочитать. Это здорово, когда мы сами читаем, познаем этот многогранный, разнообразный мир», – сказала Гурцкая.

Воспитанники школы-интерната №1 для реабилитации и обучения слепых представили экологическую версию сказки «Теремок», ученики школы №1434 показали костюмированное представление о хранимирах, Егор Колесниченко из школы «Технологии обучения» показал экологический мультфильм «Черепахи», который сделал сам.

Помимо этого, дети с ограниченными возможностями здоровья пели, рассказывали о любимых книгах. В конце мероприятия писатель Елена Журек провела автограф-сессию, подарив ребята седьмую книгу про хранимиров – «Потерянный ветер».

Экообразовательный проект «Хранимиры» стартовал в 2017 году по инициативе министерства экологии и природопользования региона. Сейчас это уже не только книги, но и конкурсы, спектакли, игры, квесты, которые проходят по всей России.

Кроме того, книги «Хранимиры. Начало» и «Хранимиры. Живая вода» выпущены с использованием рельефно-точечного шрифта.