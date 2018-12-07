РИАМО - 7 дек. Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли незаконный ввоз незадекларированного дорогостоящего кольца Tiffany, девушку с украшением задержали при прохождении «зеленого коридора», сообщается на сайте таможни.

«Гражданка России 1985 года рождения, прибывшая авиарейсом из Бельгии, проследовала по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе таможенного досмотра багажа и ручной клади была обнаружена коробка с наименованием Tiffany&Co и сертификат на кольцо», - говорится в сообщении.

Девушка собственноручно предъявила кольцо, находящееся у нее на руке. Она пояснила, что кольцо приобрела для себя и его стоимость 18 тысяч евро.

«В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товара, инспектором было принято решение о назначении таможенной экспертизы», - уточняется на сайте.

В действиях россиянки усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».