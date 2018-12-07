РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В детском парке культуры микрорайона Климовск в Подольске залили первый слой льда на катке, его планируют открыть к 14 декабря, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В детском парке культуры и отдыха проводятся работы по заливке катка, площадь которого составит более 1 200 квадратных метров. В настоящее время залит первый слой. Открытие катка планируется к 14 декабря при благоприятных погодных условиях», – говорится в сообщении.

Каток будет работать с 8:00 до 22:00 с перерывом на техническое обслуживание. Вход бесплатный.