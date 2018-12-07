РИАМО - 7 дек. Правообладатель главного дома городской усадьбы XVIII-XIX веков приступил к исследованию особенностей памятника для его дальнейшей реставрации, специалистам предстоит тщательно осмотреть и изучить дом, зафиксировать все его особенности, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ по Главному дому городской усадьбы, конец XVIII века. Здание, расположенное на улице Спартаковская, дом №3, строение 1, является объектом культурного наследия федерального значения.

«Городская усадьба, в которой начинаются научно-исследовательские работы, расположена в Басманном районе Москвы. Ее главный дом представляет собой двухэтажное здание, с фасадом, оформленным в стиле классицизм. Предположительно оно не пострадало в пожаре 1812 года, а в середине XIX века было переделано под многоквартирный доходный дом. В советское время здание использовалось как учебное», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он дополнил, что сейчас памятник требует проведения реставрации. Специалистам предстоит тщательно осмотреть и изучить дом, зафиксировать все его особенности. Это позволит избежать каких-либо накладок при проведении реставрации.

Емельянов также напомнил, что после окончания научно-исследовательских и изыскательных работ, начнется процесс согласования проекта реставрации, далее будет выдано разрешение и подрядчик сможет приступить к работам.

Все этапы будут проходить под контролем столичного департамента культурного наследия.

Главным фасадом здание выходит на красную линию застройки Спартаковской улицы. Центр фасада выделен плоским ризалитом со скругленными углами, 4-х пилястровым портиком и фронтоном. Здание неоднократно подвергалось переделкам.

Как предполагают специалисты, усадьбы была построена семьей дворян Савиных. С середины XIX века усадьба принадлежала бывшему московскому генерал-губернатору Закревскому. После Закревского усадьбу купил инженер Зимин на имя жены – Веры Никифоровны, которая и владела им до революции 1917 года.