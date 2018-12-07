РИАМО - 7 дек. Вечером в пятницу на Солнцевском радиусе Калининско-Солнцевской линии московского метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
«На Солнцевской линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», - говорится в сообщении.
Ежедневно по будням метрополитеном пользуются более 8 миллионов пассажиров.
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