РИАМО - 7 дек. Субсидии правительства Москвы до конца 2018 года получат 18 промышленных предприятий, общая сумма субсидий составит более 110,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель департамента Александр Прохоров.

«В списке получателей субсидий предприятия в сфере пищевой промышленности, косметической отрасли, военно-промышленного комплекса, автомобилестроения, микроэлектроники, фармацевтики и другие», – говорится в сообщении.

Данные средства предприятия потратят на частичное возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, частичную уплату комиссии за осуществление расчетов по аккредитиву на приобретение отдельных видов оборудования, а также смогут возместить часть затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды.

«В столице действует широкая линейка мер финансовой поддержки промышленных предприятий. Правительство Москвы ежегодно выдает субсидии организациям промышленности и управляющим компаниям на возмещение их затрат по кредитам, займам и лизингу. Всего в 2018 году на эти цели субсидии получили 38 московских предприятий на сумму свыше 330 миллионов рублей», – уточнил Прохоров.

Субсидии из бюджета столицы выдаются предприятиям в рамках постановления правительства Москвы от 20 апреля 2012 года «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы организациям, осуществляющим на территории города Москвы деятельность в сфере промышленности».

На данный момент в столице действует порядка 650 крупных и средних промышленных предприятий, в том числе 42 промышленных комплекса, 208 промышленных зон и особая экономическая зона «Технополис «Москва»», где локализованы 50 резидентов. Индекс промышленного производства Москвы в 2017 году составил 101,5%. Общее количество занятых в промышленной сфере столицы – 628 тысяч человек.