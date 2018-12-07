РИАМО - 7 дек. В подмосковном Лыткарине подвели итоги работы очередного форума председателей совета многоквартирных домов, ТОС, ТСЖ «Управдом», его делегатами стали свыше 1 тысячи человек, они обсудили вопросы и проблемы в сфере ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Общественной палаты Московской области.

Шестого декабря в муниципалитете прошел форум «Управдом». За время своего существования мероприятие зарекомендовало себя, как действенное средство коммуникации между обществом, властью и советами многоквартирных домов. Этот год не стал исключением.

«В форуме приняли участие более 1 тысячи человек, включая министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирину Плещеву, представителей правительства, главу городского округа Лыткарино Евгения Серегина, руководителя Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлию Белехову, активных представителей гражданского общества, товариществ собственников жилья, старших по домам и членов Общественной палаты региона», – говорится в сообщении.

После пленарного заседания участники форума продолжили работу в четырех тематических секциях, где обсудили актуальные вопросы и проблемы в сфере ЖКХ: «Роль, место, ответственность председателей МКД, ТСЖ, ТОС в работе по раздельному сбору мусора», «Добродел» – использование возможностей для оперативного решения проблем», «Влияние председателей МКД, ТОС, ТСЖ на решение вопросов благоустройства городской среды», «Общественный контроль и решение проблем военных городков».

«Так, на одной из секций был поднят вопрос по раздельному сбору мусора. Говорили о введении новых контейнерных площадок и современных контейнерах для сбора мусора, о тарифах на вывоз мусора», – подчеркивается в материале.

По итогам другой секции, посвященной вопросу комплексного благоустройства дворовых территорий, член Общественной палаты Подмосковья Лариса Зверева отметила увеличение заинтересованности жителей многоквартирных домов процессом благоустройства придомовых территорий.

«В соответствии с распоряжением губернатора и правительства Московской области все дворовые территории должны быть благоустроены с учетом предложений жителей. И сегодня своим трудом, своими инициативами, активным образом жизни жители показывают, что все в наших руках», – уточнила Зверева.