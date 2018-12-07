РИАМО - 7 дек. В Москве жителя Чувашской Республики приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство двух человек, совершенное в пьяной ссоре, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«В пятницу Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Чувашской Республики Юрия Васильева. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)», - говорится в сообщении.

Васильев приехал в столицу на заработки и проживал в квартире своих знакомых на Дмитровском шоссе. В ноябре 2017 года он распивал спиртные напитки вместе с хозяевами. В ходе возникшей ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес своим знакомым - мужчине и женщине - не менее 14 ударов ножом, от которых потерпевшие скончались.

Свою вину в совершении преступления Васильев полностью признал. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судом также удовлетворен гражданский иск о возмещении морального и материального вреда на общую сумму 1 миллион рублей.