РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска отключили газ в 10 домах, жителей приглашают на встречу по вопросу возобновления газоснабжения 8 декабря, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе дома №32 в Южном поселке 8 декабря 2018 года в 12:00 состоится рабочая встреча представителей Климовской ремонтно-эксплуатационной службы филиала «Подольскмежрайгаз» АО «Мособлгаз», территориального управления микрорайона «Климовск» администрации горокруга Подольск, управляющей организации МУП «СЕЗ», обслуживающей организации ООО «Ренал плюс», – говорится в сообщении.

Приглашают жителей домов №№21, 24 (1-й подъезд), 25, 26 (второй подъезд), 27, 28, 31, 33, 34, 35 в Южном поселке по вопросу возобновления газоснабжения.