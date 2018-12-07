РИАМО - 7 дек. Мосгосстройнадзор провел целевые проверки строящихся объектов столицы на предмет их готовности к зиме, в ходе обследований особое внимание было уделено соблюдению требований при ведении земляных работ, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строящихся объектов. В зимнее время возрастает степень рисков, связанных с прочностью, устойчивостью и надежностью оснований, несущих конструкций зданий, увеличивается вероятность появления дефектов, которые могут привести к аварийной ситуации как во время строительства, так и во время эксплуатации», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что именно в этот период времени требуется проведение специальных мероприятий для обеспечения качества работ и безопасности объектов.

Как отмечается в материале, в ходе обследований Мосгосстройнадзор особое внимание уделил соблюдению требований при ведении земляных работ (в условиях низких температур необходимо использовать укрытия, не допускающие промерзания оснований фундаментов); при монолитных и сварочных работах (необходимо обеспечить технологический прогрев); при отделочных работах (обеспечить тепловой контур для создания требуемого температурно-влажностного режима).

«Всего Мосгосстройнадзором совместно с подведомственным Центром экспертиз, исследований и испытаний проверено 139 строящихся объектов на готовность вести строительные работы при минусовых температурах, а также соблюдение мероприятий по организации стройплощадок. По результатам проверок на 52 объектах выявлено 126 нарушений», – уточняется в сообщении.

В связи с этим, участникам строительства выдали 52 предписания с короткими сроками устранения нарушений. А на лиц, допустивших нарушения, оформили 62 административных протокола и наложили штрафы на сумму 8 миллионов 370 тысяч рублей.

В некоторых случаях в условиях перепадов температуры строители не выполняли мероприятия, обеспечивающие технологию укладки бетонной смеси при отрицательных температурах воздуха; соблюдение температурно-влажностного режима при производстве фасадных, отделочных, гидроизоляционных работах; сохранение стройматериалов от воздействия внешней среды.

«Основные грубые нарушения были выявлены по качеству строительства объектов из монолитного железобетона», – подчеркивается в сообщении.

Помимо этого, основными причинами нарушений названы низкая квалификация рабочих и инженерно-технических работников, отсутствие должного строительного контроля со стороны подрядных организаций и заказчиков, представителей проектных организаций.