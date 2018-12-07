РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 дек. Во Дворце культуры «Энергетик» подмосковного Дзержинского в пятницу стартовал конкурс «Мисс Зимняя Краса», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«У нас проходит уже шестой конкурс «Мисс Зимняя Краса». Желаю, чтобы мы дошли и до юбилейного, 10-го конкурса. Девушки, вы все настоящие умницы и красавицы. Пусть победит сильнейшая», – сказал заместитель главы Дзержинского Николай Федюшкин.

Конкурсантки выехали на сцену, сидя на автомобиле. После этого они станцевали.

По итогам кастингов в финал вышли 10 конкурсанток: Арина Савина (лицей №3), Анастасия Дербенко (педагогический колледж №18 Митино), Татьяна Фонина, (колледж «Угреша»), Елизавета Левина (КМПО при РАНХиГС), Полина Селезнева (МСЭИ), Полина Сорочкина (лицей №6 «Парус»), Мария Храмова (гимназия №5), Екатерина Куликова (лицей №3), Виктория Кечкина (гимназия №4), Татьяна Бискул (школа №2129). Именно они будут бороться за титул «Мисс Зимняя Краса».

В 2017 году победу одержала Алина Шумова.