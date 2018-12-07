РИАМО - 7 дек. В 60 муниципалитетах Московской области в декабре планирую провести почти 280 ярмарок, 80 из них посветят новогодним и рождественским праздникам, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«В декабре в 60 муниципалитетах планируется провести 278 ярмарок – из них 90 тематические. В течение январских праздников, на данный момент, запланировано к проведению порядка 80 ярмарок с новогодней тематикой. Участниками ярмарок станут предприниматели, производители и фермеры из 41 региона РФ – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Ассортимент на предновогодних и январских ярмарках составят продукты питания, товары повседневного спроса, ремесленные товары, фермерская продукция, елочные игрушки и украшения ручной работы, гирлянды, русские народные поделки, изделия из шерсти ручной работы, подарочные наборы и многое другое.

«Для жителей и гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа. В новогодние праздники ярмарки будут организованы на центральных площадках не менее 14 муниципальных образований», – уточняется в материале.

Помимо этого, в декабре будут организованы четыре социальные ярмарки «Ценопад», на которых покупателю будет предложен большой ассортимент как сувенирной продукции, так и новогодних украшений, а также подарков.

«Органам местного самоуправления будут даны рекомендации по проведению ярмарочных мероприятиях в праздничный период: обеспечить не менее 50% торговых мест под торговлю продовольственными товарами; обеспечить не менее 20% торговых мест под торговлю сувенирной новогодней продукцией, в том числе новогодними украшениями; организовать сопровождение ярмарок культурно-массовыми мероприятиями, мастер-классами и музыкой», – перечисляется в материале.

Также рекомендуется не допускать проведения данных мероприятий в местах, не включенных в сводный перечень мест проведения ярмарок. Важно, чтобы у продавцов была спецодежда. Кроме того, необходимо размещать информацию о проведении ярмарок на стендах и схемах.

Посаженников анонсировал проведение зрелищных мероприятий.

«Самые интересные мероприятия, на мой взгляд, будут организованы в Красногорске с 24 по 30 декабря, там гостям будет предложено приобрести елочные украшения, новогодние подарки, ремесленные и сувенирные изделия, эко-продукты фермерских хозяйств, продукты питания и товары народного потребления из регионов РФ, в городе Мытищи 22 и 23 декабря будет организован итоговый «Ценопад» и ярмарка в городе Сергиев Посад с 10 по 16 декабря», – заключил он.

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