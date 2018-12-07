РИАМО – 7 дек. В Туле, которая в этом году стала новогодней столицей России, открылась всероссийская выставка-ярмарка праздничных сувениров, новогодние игрушки и сладости представили 20 регионов страны, сообщает Первый тульский телеканал.

«В тульском атриуме открылась всероссийская выставка-ярмарка «Новогодних дел мастер». Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Тула – новогодняя столица России». Свою продукцию представили участники из 20 регионов России: Москва, Краснодар, Орел, Воронеж, Самара и другие», - отмечается в материале.

На выставке-ярмарке можно посмотреть и при желании купить елочные игрушки ручной работы, необычные кондитерские изделия, народные глиняные игрушки, авторские куклы. Посетить выставку можно до 9 декабря.

Тулу назначили новогодней столицей России 2018/2019, всего же на это звание претендовали 52 города.

В пятницу Тула официально вступает в права новогодней столицы, по случаю чего в городе проходят торжественные мероприятия: заработала ярмарка «Тульские сласти», открылась гостиная Деда Мороза в Музейно-выставочном комплексе атриума Тульского кремля, прошел всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек. Вечером горожан ждет музыкальная программа, огненно-пиротехническое и ледовое шоу, а также фейерверк.

Масштабные праздничные мероприятия продлятся в Туле по 7 января 2019 года. Жителей новогодней столицы также ждут музыкальные вечера, выступления диджеев, флешмоб «Бомбардировщики ниток», сказка-мюзикл «Рождественские колокольчики» и многое другое.

Кроме того, в рамках проекта в Туле заработала горячая линия Деда Мороза. Звонки принимаются по телефону: + 7 (4872) 75-10-49. Автоответчик говорит текст с паузами, давая возможность ребенку ответить на вопросы Дедушки. Так создается впечатление реальной беседы с главным зимним волшебником.