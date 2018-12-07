РИАМО - 7 дек. На всероссийском конкурсе образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в число победителей попал Московский областной образовательный университет (МГОУ), говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

Организатором конкурса выступил Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания.

«Московский государственный областной университет был представлен в номинации «Лучшая аккредитованная образовательная организация высшего образования, осуществляющая подготовку кадров по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта». Набрав свыше 21,5 тысяч очков, наш университет стал победителем в представленной номинации. Поздравляю студентов и коллектив учреждения с таким важным достижением», – сказала Забралова.

Конкурс проходил в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. К участию в финале была допущена 51 образовательная организация Российской Федерации.