РИАМО - 7 дек. Загруженность московских дорог выросла до восемь баллов из десяти возможных, пробки парализовали движение по основным магистралям города, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Плотное движение наблюдается на обеих сторонах МКАД, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, Варшавском шоссе в сторону центра. Также забиты в сторону области Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов, Щелковское шоссе. В обе стороны стоит движение на Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, проспекте Мира.

В центре города очень плотное движение в районе станций метро «Лубянка», «Трубная», «Арбатская» и «Кропоткинская», на набережных Москвы-реки и Яузы.

По прогнозу сервиса, к 20 часам пробки составят шесть баллов, к 21 часу – четыре. Окончательно движение станет свободным к 22 часам, тогда пробки снизятся до трех баллов.